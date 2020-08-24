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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1922 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

KKTC'de bugün 1922 test 6 pozitif vaka

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Bakan Pilli:Toplam 1922 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi
KKTC'de bugün 1922 test 6 pozitif vaka

Bakan Pilli:Toplam 1922 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1922 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin  hava yolu,  1 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

24 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1922

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-6

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 110.114

Toplam Vaka Sayısı- 277

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 186

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 87

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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