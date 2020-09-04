KKTC'de bugün 1940 test 10 yeni vaka...Vakalardan 3'ü yerel

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

4 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1940

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 127.196

Toplam Vaka Sayısı- 371

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 274

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 93

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 35

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok