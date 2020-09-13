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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1996 test yapıldı, 20 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

KKTC'de bugün 20 pozitif vaka! Vakalardan 3'ü yerel,5 vaka taburcu edildi

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KKTC'de bugün 20 pozitif vaka! Vakalardan 3'ü yerel,5 vaka taburcu edildi
KKTC'de bugün 20 pozitif vaka! Vakalardan 3'ü yerel,5 vaka taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1996 olduğunu, 20 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

 

13 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1996

 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20

 

Ülke dışından gelen vakalar – yok

 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -17

 

Yerel vakalar -3

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 142.280

 

Toplam Vaka Sayısı- 593

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 331

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 258

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 100

 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 158

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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