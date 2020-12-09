KKTC'de bugün 20 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 13 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
8 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1316
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20
Ülke dışından gelen vakalar - 16
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3
Yerel vakalar - 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 6
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 279.821
Toplam Vaka Sayısı- 1223
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1079
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 138
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 34
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 104
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-
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