  • BIST 1.127
  • Altın 500,642
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2078 test, 4 yeni vaka!

KKTC'de bugün 2078 test, 4 yeni vaka!

» »
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süreçte gözetim altında olduklarını söyledi. 
KKTC'de bugün 2078 test, 4 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süreçte gözetim altında olduklarını söyledi. 

28 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2078

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4 

Ülke dışından gelen vakalar -  2 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  2 

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 217.721 

Toplam Vaka Sayısı- 924 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 845 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 74 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 50 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP başkan vekili Saner Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı28 Ekim 2020 Çarşamba 19:26
  • Kamu-Sen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı28 Ekim 2020 Çarşamba 19:25
  • 1 milyon 500 bin TL tutarında kaçak mal yakalanmıştı28 Ekim 2020 Çarşamba 19:21
  • Nazım Çavuşoğlu: "İcraatlarımla anılan bir başkan olmayı hedefliyorum"28 Ekim 2020 Çarşamba 19:14
  • Eşinin telefonuna gizlice takip uygulaması yükledi.Mahkemelik oldu28 Ekim 2020 Çarşamba 18:38
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Türk Milleti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım28 Ekim 2020 Çarşamba 18:36
  • Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner 29 Ekim mesajı yayınladı28 Ekim 2020 Çarşamba 18:35
  • Tatar:Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC'ye geleceği günü özlemle bekliyorum28 Ekim 2020 Çarşamba 18:33
  • Erhürman:''Hukuku ve kurumsal yapıyı görmezden gelerek yola devam edebileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar…"28 Ekim 2020 Çarşamba 18:27
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan Kandil kutlaması28 Ekim 2020 Çarşamba 18:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti