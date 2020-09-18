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KKTC'de bugün 21 vaka! 3'ü yerel

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2088 olduğunu, 21 pozitif vakaya  rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 21 vaka! 3'ü yerel

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2088 olduğunu, 21 pozitif vakaya  rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

18 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2088

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -17

Yerel vakalar -3 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 153.218 

Toplam Vaka Sayısı- 672

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 392

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 276 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 77

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 196

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 3

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