KKTC'de bugün 22 pozitif vaka! 5 vaka yerel

Sağlık Bakanı Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 5 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
10 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1210
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Ülke dışından gelen vakalar – 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -16
Yerel vakalar -5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-15
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 135.689
Toplam Vaka Sayısı- 516
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 311
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 201
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 82
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 119
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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