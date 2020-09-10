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SON DAKİKABakan Pilli: “1210 test yapıldı, 22 pozitif vakaya rastlandı”

KKTC'de bugün 22 pozitif vaka! 5 vaka yerel

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1210 olduğunu, 22 pozitif vakaya rastlandığını, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 22 pozitif vaka! 5 vaka yerel

Sağlık Bakanı Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 5 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

10 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1210 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -16

Yerel vakalar -5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-15

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 135.689

Toplam Vaka Sayısı- 516

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 311  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 201     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 82 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 119 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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