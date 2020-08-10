KKTC'de bugün 2280 test 8 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2280 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini , 1 kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu, bu süre zarfında gözlem altında tutulduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
10 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2280
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 85.581
Toplam Vaka Sayısı- 179
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 137
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 38
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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