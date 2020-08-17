KKTC'de bugün 2412 test, 9  pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2412 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

17 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2412

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 98.237

Toplam Vaka Sayısı- 221

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 147

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok