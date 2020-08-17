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SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

KKTC'de bugün 2412 test, 9  pozitif vaka

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2412 olduğunu, 9   pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 2412 test, 9  pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2412 olduğunu, 9   pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin  hava yolu,  1 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

17 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2412  

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 98.237  

Toplam Vaka Sayısı- 221 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 147

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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