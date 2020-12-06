  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC’de bugün 2’si yerel 12 pozitif vaka

KKTC’de bugün 2’si yerel 12 pozitif vaka

» »
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1146 olduğunu, 12 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
KKTC’de bugün 2’si yerel 12 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1146 olduğunu, 12 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti. 

6 Aralık 2020 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1146 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12 

Ülke dışından gelen vakalar - 10 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 2 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 275.105 

Toplam Vaka Sayısı- 1176 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1058 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 113 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 85 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Arasta'yı gezdi06 Aralık 2020 Pazar 18:19
  • KKTC'de okuyan öğrencilerden ''Karantina Ücreti'' eylemi06 Aralık 2020 Pazar 17:28
  • Özgürgün çifti İstanbul Nişantaşı'nda görüntülendi06 Aralık 2020 Pazar 17:14
  • İncirli: “Ersin ve Sibel Tatar’a teşekkür eder, işime geri dönerim”06 Aralık 2020 Pazar 16:08
  • Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti Kaza Yaptı06 Aralık 2020 Pazar 15:53
  • Olgun, Kathimerini’ye Eşit Uluslararası Statüde Egemen İki Devleti Anlattı06 Aralık 2020 Pazar 14:50
  • Çakıcı:Hükümet krizinden UBP ve CTP sorumlu06 Aralık 2020 Pazar 14:20
  • Hekimler Fidan Dikti06 Aralık 2020 Pazar 14:04
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Burgul İçin Taziye Mesajı Yayımladı06 Aralık 2020 Pazar 13:02
  • Güner Burgul hayatını kaybetti!06 Aralık 2020 Pazar 12:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti