KKTC'de bugün 2'si yerel 14 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
18 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1446
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen vakalar - 12
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 249.214
Toplam Vaka Sayısı- 1020
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 959
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 56
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-
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