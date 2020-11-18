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KKTC'de bugün 2'si yerel 14 yeni vaka!

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Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
KKTC'de bugün 2'si yerel 14 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

18 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1446

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen vakalar -  12

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 249.214

Toplam Vaka Sayısı- 1020

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 959

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 56

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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