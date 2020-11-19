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KKTC'de bugün 2'si yerel 7 yeni vaka!

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KKTC'de bugün 2'si yerel 7 yeni vaka!
KKTC'de bugün 2'si yerel 7 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı. 

19 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1125 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7 

Ülke dışından gelen vakalar -  5 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 2 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 9

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 250.339 

Toplam Vaka Sayısı- 1027 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 968 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 54 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 8 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 46 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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