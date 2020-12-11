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SON DAKİKAKKTC'de bugün 3'ü yerel 7 pozitif vaka!

KKTC'de bugün 3 yerel vaka daha

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
KKTC'de bugün 3 yerel vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

11 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1386

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen vakalar - 4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 13

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 282.677

Toplam Vaka Sayısı- 1242

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1108

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 128

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 101

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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