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KKTC'de bugün 368 yeni vaka

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KKTC'de bugün 368 yeni vaka
KKTC'de bugün 368 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.788 olup, 368 pozitif vakaya rastlanmış, 633 kişi taburcu edilmiştir.

197 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 56 kişi Gazimağusa, 15 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

6 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.788    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 368

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 368      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 633     

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.470.017        

Toplam Vaka Sayısı: 58.398      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 53.338     

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4885         

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4805   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 177 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 289 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 282 

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3798       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   122924

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