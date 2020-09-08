  • BIST 1.090
  • Altın 466,737
  • Dolar 7,4715
  • Euro 8,8101
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 38 vaka! 15 kişi yerel vaka

KKTC'de bugün 38 pozitif vaka! 15 vaka yerel

» »
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1561 olduğunu, 38 pozitif vakaya  rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 38 pozitif vaka! 15 vaka yerel

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1561 olduğunu, 38 pozitif vakaya  rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 15 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

8 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1561 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38

Ülke dışından gelen vakalar – 4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -19

Yerel vakalar -15  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-3 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 133.265 

Toplam Vaka Sayısı- 475

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 286 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 185     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 50 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 135  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS, yarından başlamak üzere 08.00-09.20 saatleri arasında , Uyarı Grevi yapacak08 Eylül 2020 Salı 18:54
  • Başbakan Tatar'dan önemli açıklama08 Eylül 2020 Salı 18:07
  • Denktaş:“Çocuklarımızın sağlığı ile siyasi gerekçelerle oynamaktan vazgeçin”08 Eylül 2020 Salı 17:37
  • KTMMOB:“Sorumlular yargılanmalı, konunun takipçisi olacağız”08 Eylül 2020 Salı 17:29
  • İskele Belediyesi, Kültür Evi ile AKM’yi kapatma kararı aldığını duyurdu08 Eylül 2020 Salı 17:22
  • Girne Belediyesi Zabıta ekipleri 11 işyerini mühürledi08 Eylül 2020 Salı 17:18
  • Dikmen'de Bir Eve Ateş Edildi08 Eylül 2020 Salı 17:16
  • Özersay: “Cumhurbaşkanının görev tanımı değişmiştir”08 Eylül 2020 Salı 17:09
  • Pandemi ekibinden Dr. Kamiloğlu: “Karara öneri diyenlerden daha iyisini beklemezdik”08 Eylül 2020 Salı 17:04
  • Girne’de kiralık araca uyuşturucu operasyonu08 Eylül 2020 Salı 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti