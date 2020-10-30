KKTC'de bugün 4 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2056 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, vakaların 2’sinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve gözetim altında olduklarını söyledi.
30 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2056
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
Ülke dışından gelen vakalar - 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 2
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 221.285
Toplam Vaka Sayısı- 931
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 859
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 67
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.