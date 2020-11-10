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SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli 4 pozitif vaka saptandı

KKTC'de bugün 4 pozitif vaka

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1360 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını ve 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 4 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1360 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını ve 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini söyledi.

10 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 1360. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 4. Ülke dışından gelen vakalar 4. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok. Yerel vaka yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 9. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 237 bin 21. Toplam vaka sayısı 980. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 925. Tedavisi devam eden vaka sayısı 50. Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı 10. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 40. Toplam kaybedilen hasta sayısı 5. Yoğun bakımda yatan hasta yok”

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