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KKTC'de bugün 4 pozitif vaka

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Sağlık Bakan Ali Pilli, son 24 saatte toplam 1402 test yapıldığını ve 4 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti. 
KKTC'de bugün 4 pozitif vaka

Sağlık Bakan Ali Pilli, son 24 saatte toplam 1402 test yapıldığını ve 4 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti. 

Pilli, pozitif  covid-19 vakalarından 3’ünün yerel vaka olduğunu, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğunu açıkladı. 

20 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1402 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4 

Ülke dışından gelen vakalar -  

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1  

Yerel vakalar - 3 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 8

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 251.741 

Toplam Vaka Sayısı- 1031 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 976 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 50 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 40 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-.”

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