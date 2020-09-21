KKTC'de bugün 4 pozitif vaka...Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 252 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1485 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi.
21 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1485
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
Ülke dışından gelen vakalar – yok
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -4
Yerel vakalar -yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-22
Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 157.391
Toplam Vaka Sayısı- 704
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 450
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 252
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 34
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 216
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2
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