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KKTC'de bugün 4 yeni vaka!

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KKTC'de bugün 4 yeni vaka!
KKTC'de bugün 4 yeni vaka!

Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu söyledi.

4 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1351

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

Ülke dışından gelen vakalar -  3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1  

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 6

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 228.477  

Toplam Vaka Sayısı- 949

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 884

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 60 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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