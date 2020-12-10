KKTC'de bugün 4'ü yerel 12 yeni vaka; 1 kişi yoğun bakımda!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce pozitif çıkan vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydett