KKTC'de bugün 4'ü yerel 12 yeni vaka; 1 kişi yoğun bakımda!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce pozitif çıkan vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
10 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1470
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12
Ülke dışından gelen vakalar - 7
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1
Yerel vakalar - 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 16
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 281.291
Toplam Vaka Sayısı- 1235
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1095
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 134
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 29
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 104
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1
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