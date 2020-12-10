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SON DAKİKAKKTC'de bugün 4'ü yerel 12 yeni vaka;1 kişi yoğun bakımda!

KKTC'de bugün 4'ü yerel 12 yeni vaka;1 kişi yoğun bakımda!

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1470 olduğunu, 12 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini, tedavisi devam eden bir hastanın yoğun bakıma alındığını açıkladı.
KKTC'de bugün 4'ü yerel 12 yeni vaka;1 kişi yoğun bakımda!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce pozitif çıkan vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

10 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1470

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12

Ülke dışından gelen vakalar - 7

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1  

Yerel vakalar - 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 16

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 281.291

Toplam Vaka Sayısı- 1235

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1095

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 134

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 29

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 104

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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