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KKTC'de bugün 4'ü yerel 6 pozitif vaka

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1760 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 4'ü yerel 6 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1760 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

4 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1760

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

Ülke dışından gelen vakalar - 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar - 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 271.114

Toplam Vaka Sayısı- 1150

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1051

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 94

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 25

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 67

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2

 

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