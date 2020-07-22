KKTC'de bugün 5 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1142 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1142 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, 1 pozitif vakanın hava yolu ile diğer 4 vakanın ise gemi yoluyla ülkemize geldiğini açıkladı.

Vakaların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Pilli, sağlığımız için bir kez daha kuralların önemine işaret ederek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerektiğini hatırlattı.

22 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1142

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 60.025

Toplam Vaka Sayısı- 130

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 20

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok