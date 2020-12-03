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KKTC'de bugün 6 vaka! 5'i yerel!

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1591 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 6 vaka! 5'i yerel!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1591 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

3 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1591

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar – 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 269.354

Toplam Vaka Sayısı- 1144

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1044

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 95

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 22

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 71

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2 

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