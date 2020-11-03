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KKTC'de bugün 6 yeni vaka! Yerel vaka yok

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Bakan Pilli, saptanan 6 pozitif vakanın 3’ünün deniz yolu, 3’ünün ise hava yolu ile ülkeye geldiğini belirtti. 
KKTC'de bugün 6 yeni vaka! Yerel vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1789 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 1kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını açıkladı. 

Bakan Pilli, saptanan 6 pozitif vakanın 3’ünün deniz yolu, 3’ünün ise hava yolu ile ülkeye geldiğini belirtti. 


3 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1789 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6 

Ülke dışından gelen vakalar -  6

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 227.126  

Toplam Vaka Sayısı- 945 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 878 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 62  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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