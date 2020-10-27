KKTC'de bugün 6'sı yerel 10 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
27 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1901
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10
Ülke dışından gelen vakalar - 4
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 6
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 8
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 215.643
Toplam Vaka Sayısı- 920
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 843
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 72
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 46
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.