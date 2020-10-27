  • BIST 1.153
  • Altın 501,518
  • Dolar 8,1553
  • Euro 9,6454
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6'sı yerel 10 yeni vaka!

KKTC'de bugün 6'sı yerel 10 yeni vaka!

» »
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
KKTC'de bugün 6'sı yerel 10 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

27 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1901

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

Ülke dışından gelen vakalar -  4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar - 6

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 8

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 215.643

Toplam Vaka Sayısı- 920

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 843

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 72

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 46

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis’in ve Tatar'ın “gayri resmi” yüz yüze görüşmesi Çarşamba günü27 Ekim 2020 Salı 18:56
  • KTAMS kadınlara yönelik etkinlik gerçekleştirdi27 Ekim 2020 Salı 18:54
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de törenlerle kutlanacak27 Ekim 2020 Salı 18:41
  • Taçoy, UBP Genel Başkanlığı için yol haritasını açıkladı27 Ekim 2020 Salı 18:35
  • 14 yaşındaki öz kızına araç içerisinde cinsel tecavüzde bulunan sapık baba: Kızım benden af dileyecek27 Ekim 2020 Salı 18:29
  • Sendikal Platform, Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti27 Ekim 2020 Salı 18:18
  • Erhürman:Memlekette çocuklarımıza hibe ve kredi sağlayamayacaksak ne amaçla burada kalıp üretecekler?”27 Ekim 2020 Salı 18:04
  • Mobilyacılarda Maraş heyecanı27 Ekim 2020 Salı 17:46
  • Amcaoğlu: Tüm ödemeler aksatılmadan yapılıyor27 Ekim 2020 Salı 17:18
  • HP Genel Başkanı Senin: Parti olarak özeleştiri ve yeniden yapılanma sürecindeyiz27 Ekim 2020 Salı 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti