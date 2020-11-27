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KKTC'de bugün 7 pozitif vaka

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Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını belirtti.
KKTC'de bugün 7 pozitif vaka

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını belirtti.

27 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1620

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen vakalar -  5

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  2 

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 260.727

Toplam Vaka Sayısı- 1084

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1012

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 67

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 13

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 54

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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