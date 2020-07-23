KKTC'de bugün 703 test 1 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 703 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını, vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 703 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını, vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini açıkladı.

Şu anda yoğun bakımda tedavi gören hastamızın bulunmadığını belirten Bakan Pilli, 23 günde 23 vakanın tespit edildiğini, günde ortalama 1 pozitif vakanın çıktığı ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın çıkan vakaları tedavi edebilecek gerekli alt yapı ve sağlık ekiplerine sahip olduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın halkımızın sağlığı için zaman mevhumu olmaksızın çaba sarf ettiğinin altını çizdi.

Bakan Pilli, 23 vakadan 5 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, 18 vakanın 9’unun hastanede Karantina Servisinde, diğer 9 vakanın ise Pandemi Otelinde gözetim altında tutulduklarını, yapılan tetkikler sonucu durumlarının iyi olduğunu, test sonuçları negatif olmaları durumunda taburcu edileceklerini söyledi.

1 Temmuz’dan bu yana tespit edilen 23 vakanın temaslı takiplerinin yapıldığına değinen Bakan Pilli, temaslıların karantina otellerinde takip edildiğini, 23 vakanın tümünün yurt dışından ülkemize geldiğini, ülkemizde herhangi bir temaslı pozitif vakanın olmadığını, tüm taramaların ekipler tarafından yapıldığını açıkladı.

Bakan Pilli ayrıca tüm Ateş ve Öksürük Poliklinikleri ve diğer hastanelere ateş, öksürük gibi şikayetlerle başvuran herkese PCR testlerinin yapıldığını, herhangi pozitif bir vakaya rastlanmadığını, Güneyde çalışan tüm KKTC vatandaşlarına yapılan 14 günlük tekrar testlerinde de herhangi bir pozitif vaka bulunmadığını vurguladı.

Bugün basında yer alan bazı haberlere değinen Bakan Pilli, Üroloji Servisi’nin boşaltılacağına dair haberlerin gerçekliği yansıtmadığını, böyle bir kararın söz konusu olmadığını söyledi.

Pilli, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı bazı tavsiye kararları olduğunu, bu kararların değerlendirilmekte olup, daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Halkımızın asılsız haberlere itibar etmemesi gerektiğine değinen Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirildiğine işaret etti.

Bakan Pilli, sağlığımız için bir kez daha kuralların önemine işaret ederek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerektiğini, hatırlattı.

Bazı çevreler tarafından tıbbi malzeme ve alt yapı konusunda eksiklik olduğunun öne sürüldüğünü, ancak elimizde yeterli malzemenin bulunduğunu kaydeden Bakan Pilli, mevcut stoklarımıza ek olarak TC’den hibe olarak gelen yeterli stoğun bulunduğunu söyledi.

Mevcut stoklarımız aşağıda yer almaktadır.

• Toplam 10 Bin litre el dezenfektanı

• 30 Bin adet koruyucu tulum

• 10 Bin adet cerrahi maske

• İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde bulunan 200 Bin adet cerrahi maske

• 14 Bin adet siperlik

• 120 Bin adet galoş

• 10 Bin adet bot galoş

• 3 Bin adet cerrahi steril önlük

• Toplam 152 adet ventilatör

• 50 adet monitör

• 30 adet infüzyon pompası

Ayrıca Covid-19 tedavisinde kullanılacak tüm ilaçlar mevcuttur.

Mevcut stoklarımız dışında TC Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hibe edilen tıbbi malzemeler

• 10 adet ventilatör ekran ve ünitesi

• 10 adet ventilatör ayak seti

• 10 adet ventilatör aksesuar seti

• 50 Bin adet N95 Maske

• 100 Bin adet cerrahi maske

• 5 Bin adet 50’lik tulum

• 15 Bin adet 40’lık tulum

• 2 adet biyogüvenlik kabini

• 1 adet biyogüvenlik kabini aksesuarları

• 2 adet PCR cihazı

• 20 Bin adet PCR test kiti

• 20 Bin adet viral nükleik asit izolasyon kiti

23 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 703

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 60.728

Toplam Vaka Sayısı- 131

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 18

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok