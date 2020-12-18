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SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 13 pozitif vaka 7'si yerel!

KKTC'de bugün 7'si yerel 13 vaka!

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Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 vakanın mülteci olduğunu, 7 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
KKTC'de bugün 7'si yerel 13 vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 vakanın mülteci olduğunu, 7 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

18 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1945

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 7

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 294.508

Toplam Vaka Sayısı: 1355

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1203

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 146

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 29

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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