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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1915 test yapıldı, 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

KKTC'de bugün 8 vaka,5'i yerel

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1915 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 8 vaka,5'i yerel

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1915 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini ,1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

 

9 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1915

 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

 

Ülke dışından gelen vakalar – 2

 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

 

Yerel vakalar – 5

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 186.138

 

Toplam Vaka Sayısı- 797

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 751

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 42

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 20

 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 21

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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