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KKTC'de bugün 8'i yerel 17 yeni vaka!

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KKTC'de bugün 8'i yerel 17 yeni vaka!
KKTC'de bugün 8'i yerel 17 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

15 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1714

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 289.051

Toplam Vaka Sayısı: 1295

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1140

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 149

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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