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KKTC'de bugün 8’i yerel 19 vaka

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KKTC'de bugün 8’i yerel 19 vaka
KKTC'de bugün 8’i yerel 19 vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2000 olduğunu, 19 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında tutulduklarını , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

20 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2000

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 3

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 298.208

Toplam Vaka Sayısı: 1395

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1218

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 171

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 121

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:-

 

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