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KKTC'de bugün 9 pozitif vaka!

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1150 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 9 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1150 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

24 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9

Ülke dışından gelen vakalar – 7

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar – 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 256.724

Toplam Vaka Sayısı- 1062

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1003

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 54

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 8

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 46

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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