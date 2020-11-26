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KKTC'de bugün 9 yeni vaka!

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Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
KKTC'de bugün 9 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.

26 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1045

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9

Ülke dışından gelen vakalar -  9

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 259.104

Toplam Vaka Sayısı- 1077

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1011

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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