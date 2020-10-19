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KKTC'de bugün 9 yeni vaka, 6 vaka yerel

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2070 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 9 yeni vaka, 6 vaka yerel

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

"PANDEMİ KURALLARINA UYMAYAN İŞ YERLERİ VE KURUMLARA YASAL İŞLEM UYGULANACAK" 

Bakan Pilli, birçok kurumda pandemi kurallarına uyulmadığını gözlemlediklerini, ülke genelinde tüm iş yerleri kurum ve kuruluşlarda kurallara uyulmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı ekiplerinin maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmayan iş yerleri ve kurumlarda denetimleri sıklaştıracağını belirten Bakan Pilli, kurallara uymayanlara yasal işlem başlatılacağını söyledi. 

19 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu ise şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2070 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9

Ülke dışından gelen vakalar -  3 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar - 6 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 201.546 

Toplam Vaka Sayısı- 861

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 785

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 71 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 21 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 50 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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