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KKTC'de bugün de pozitif COVİD-19 vakası yok!

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KKTC'de bugün de pozitif COVİD-19 vakası yok!
KKTC'de bugün de pozitif COVİD-19 vakası yok!

KKTC'de bugün de pozitif COVİD-19 vakası yok! 

Sağlık Bakanı Dr. Ali PilliKoronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son durumu aktardı...

Bakan Pilli, bugün 646 yeni test yapıldığını, pozitif vaka olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan aktarılan veriler şu şekilde:

Bugün yapılan test sayısı: 646

Pozitif vaka sayısı: 0

İyileşen hasta  sayısı: 2

Yoğun bakımdaki hasta sayısı: 0

Toplam yapılan test sayısı: 7525

Toplam pozitif vaka sayısı: 108

Tedavisi süren hasta sayısı: 17

Toplam kaybedilen hasta  sayısı: 4

Toplam iyileşen hasta sayısı: 87

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