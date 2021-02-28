KKTC'de bugün Gazeteler yayınlanmadı
KKTC'de bugün tam sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. KKTC'de sadece ekmek fırınları ve eczaneler açık.
KKTC'de uygulanan TAM Kapanmadan dolayı bugün hiç bir gazete yayınlanmadı.
KKTC'de bugün Gazeteler yayınlanmadı
KKTC'de bugün tam sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. KKTC'de sadece ekmek fırınları ve eczaneler açık.
KKTC'de uygulanan TAM Kapanmadan dolayı bugün hiç bir gazete yayınlanmadı.
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