  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

KKTC’de Bulunan Tüm Turistler, Ülkelerine Gönderiliyor

» »
KKTC’de Bulunan Tüm Turistler, Ülkelerine Gönderiliyor
KKTC’de Bulunan Tüm Turistler, Ülkelerine Gönderiliyor

Küresel salgın haline gelen korona virüs salgını ile ilgili olarak, toplum sağlığını korumak amacıyla hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde ülkede turist statüsünde bulunan kişiler ülkelerine geri gönderiliyor.
 
Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Kıbrıs Tür Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile işbirliği içerisinde, turist olarak bulunan tüm ülke vatandaşları, kiralanan uçaklarla, bugünden itibaren 16 Mart Pazartesi akşamına kadar ülkelerine gönderiliyor.

Açıklamada ayrıca Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak Salamis Otel’de gözetim altında bekletilen turist kafilesinin bekleme süreleri boyunca daha iyi beslenme ve sağlık hizmeti alabilmesi için girişim başlatıldığı belirtildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Girişimlerimiz sonucunda, Otelde bekletilen turistlerin sabah, öğlen ve akşam olmak üzere tüm öğünlerinin özel bir Catering şirketi tarafından karşılanması, buna ek olarak içecek ve ara öğün ihtiyaçlarının da karşılanabilmesi sağlanmıştır. Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, Otelde gözetim altında bekletilen otel müşterilerinin, gerek Sağlık Bakanlığı yetkilileri gerekse de Otel üst yönetimi ile sürekli istişare içerisinde olduğumuzu, doktor ve hemşire hizmetlerinin aksaksız sürdürüldüğünü kamuoyuyla paylaşırız”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazeteciler: Habere ulaşım engellenemez15 Mart 2020 Pazar 15:05
  • İskele Belediyesi'nden 3 dilde zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın anonsu15 Mart 2020 Pazar 14:45
  • Rum Dışişleri kapıların kapatıldığı yönündeki haberleri yalanladı15 Mart 2020 Pazar 14:43
  • Vergi-Sen: Önlemler alınıncaya kadar personel iş yerlerine gitmeyecek15 Mart 2020 Pazar 14:35
  • Erçin: Teyit ettik, geçişlerde sorun yok!15 Mart 2020 Pazar 14:34
  • BM: Kıbrıslı Türkler güneye geçebilecek15 Mart 2020 Pazar 14:33
  • Denktaş: "Mesele Hükümet kararı ile kapatılan iş yerlerinden KDV PAYE ve BSİV vergilerini toplamak115 Mart 2020 Pazar 14:29
  • Meclis birleşimleri iptal edildi15 Mart 2020 Pazar 13:12
  • #CORONA Turizm ve Çevre Bakanlığı duyurdu... KKTC'deki tüm turistler ülkelerine geri gönderiliyor15 Mart 2020 Pazar 12:52
  • Güney ve kuzey Kıbrıs arasındaki tüm kapılar kapatıldı haberi ASPARAGAS çıktı15 Mart 2020 Pazar 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti