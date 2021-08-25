KKTC'de bunlar yaşanıyor !
Ticaret Dairesi'nden Gaz dolum tesislerine baskın!
DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ
Piyasada Tüp Gaza yapılacak zam tartışılmaya devam ederken Ticaret Dairesi ülke genelinde Tüp Gaz dolum tesislerine baskınlar düzenledi.
PİYASADA GAZ YOK
KKTC'de Tüp Gaz'a zam yapılacağının duyulmasından sonra piyasada ev tipi tüp gaz bulmak zorlaşmıştı.
Ticaret Dairesi'nin yaptığı denetimler sonucunda nasıl bir ceza uygulayacağı veya uygulamayacağı ise merak ediliyor:
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