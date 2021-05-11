KKTC'de Camilerin Minarelerinden Mescid-i Aksa'nın İşgalden Kurtuluşu için Dua Edildi

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın talimatıyla ülkedeki tüm camilerin minarelerinden dün ikindi vakti Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve Kudüs'te yaşananlar ve için dua edildi.

Duada, şu ifadelere yer verildi:

"Ya Rab! Sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın, bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle,

Sen bizim Mevlamızsın, zalimlere karşı bize yardım eyle,

Şu mubarek gün ve geceler hürmetine,

İlk kıblemiz Mescid-i Aksayı ve Peygamberler şehri Kudüs’ü zalimlerin işgalinden kurtar Allahım!

Ya Rab! Miracın basamağı Mescid-i Aksa’yı korumayı bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve biz dahil vicdan sahibi bütün insanlara nasip eyle Allahım!

Evlerinden yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalmış Müslümanlara ve bütün mazlumlara kurtuluş nasip eyle Allah’ım!

Cennet vatanımızı ve aziz milletimizi mazlumların ve gariplerin umudu kıl, Bizleri, bütün masum ve mazlumları her türlü tehlikeden koru Allah’ım!"