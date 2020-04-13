KKTC'de Coronadan 4. ölüm

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde covid-19 tedavisi gören 54 yaşındaki Mehmet Uğurkaya, hayatını kaybetti.
Ülkemizde, Covid-19 salgını kaynaklı 4. kayıp bugün gerçekleşti.
Covid-19 salgını nedeniyle ikinci yerel ölüm vakası gerçekleşti.
7 Nisan günü hayatını kaybeden 78 yaşındaki Ümit Tilki’nin ardından, 54 yaşında TC uyruklu olan ve ülkemizde yaşayan Mehmet Uğurkaya’da covid-19’dan hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
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