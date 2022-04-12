KKTC’de covid-19 bir can daha aldı

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 84 yaşındaki Selma Aziz bugün hayatını kaybetti.
Selma Aziz’in hayatını kaybetmesiyle KKTC’de bugüne kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230’a yükseldi.
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 84 yaşındaki Selma Aziz bugün hayatını kaybetti.
Selma Aziz’in hayatını kaybetmesiyle KKTC’de bugüne kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230’a yükseldi.
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