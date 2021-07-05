  • BIST 1.391,170
  • Altın 498,72
  • Dolar 8,6550
  • Euro 10,2500
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

KKTC'de "Covid-19 Delta Varyantı" var ancak "5000 Kişilik Eğlence" düzenlediler!

» »
Geçtiğimiz günlerde Guda’s entertainment tarafından Salamis otelde yapılan Colour Festival’ katılımın yüksek olması ile birlikte pandemi sürecinde otelde misafir olarak kalanları endişelendirdi..
KKTC'de "Covid-19 Delta Varyantı" var ancak "5000 Kişilik Eğlence" düzenlediler!

Geçtiğimiz günlerde Guda’s entertainment tarafından Salamis otelde yapılan Colour Festival’ katılımın yüksek olması ile birlikte pandemi sürecinde otelde misafir olarak kalanları endişelendirdi..

Böylesi bir dönemde , üstüne üstlük bu etkinliğin hemen ardından Ülkemizde de görülen Delta Varyantı ile artan vaka sayıları KKTC halkını ürkütmeye devam ediyor..

Otelde konaklayan bir aile Haber merkezimizi arayarak yetkililerin böylesi bir etkinliğe nasıl izin verildiğini anlayamadığını ve bu şekilde gerçekleştirilecek etkinlikler yüzünden tekrar kapanmaya gitmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.. İşte o anlardan kareler ve ailenin tepkisi…

whatsapp-image-2021-07-04-at-10.16.06.jpg

Aileden gelen açıklama şu şekilde,

Bir buçuk yıldan beridir çok zor günler yaşıyoruz ve bu süreçte de iki kez kapandık.

Pandemi sürecinin başından bu yana birçok kararlar alındı. Ancak bazı kişiler ısrarla bu kararlara uymuyor ve etkinlik düzenlemeye devam ediyor.

Vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı. Denetleyen yok, sosyal mesafe, hijyen kuralları yok. Her seferinde de başa dönmek durumunda kalıyoruz.

Halkın dayanacak gücü kalmadı. Son kapanmada doğru bir şekilde yapılmamıştı. Yine halk dışardaydı. O dönemde belki daha sık denetim olsa şimdi bizim için iyi olacaktı. İnsanlar sağlığının derdine düşmüşken, Guda’s entertainment sahipleri İbrahim Guda ve Özcan Guda para kazanmak için insanların sağlığını hiçe sayarak, kuralları çiğneyerek, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayarak boya festivali düzenlediler. 4450 kişinin katıldığı Colour festival 3 Temmuz Cumartesi akşamı Salamis otel’de yapıldı.

whatsapp-image-2021-07-04-at-10.16.07.jpg

İnsanlarımızın sağlığı bu kadar kolay tehlikeye atılacaksa bu kadar zorluğu neden yaşadık?

Ülkemizde ekonomik kriz yaşanıyor. Döviz günden güne yükselmeye devam ediyor. Bunun yanında sağlığımız da tehlikede. Bugünlerde böyle bir etkinlik yapılması hiç doğru değil. Bir buçuk yıldan beridir çok zor günler yaşıyoruz. İnsanlarımızın sağlığı bu kadar kolay tehlikeye atılacaksa bu kadar zorluğu neden yaşadık?

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanı Oğuz'dan ödeme açıklaması05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:59
  • TDP Genel Başkanı Özyiğit: “Hayaller, Gerçeklerin Yerini Tutamaz”05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:46
  • Spor İhtisas Komisyonu Arıklı’nın Talimatıyla Toplanıyor05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:44
  • Bakanlar Kurulu Kararları açıklanıyor (Video) Yeniden kısıtlamalar gündemde mi?05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:38
  • Tatar'a Elazığ Fahri Hemşehirliliği Beratı verildi05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:35
  • En Yüksek Hava Sıcaklığı 36-39 Derece Dolaylarında Olmaya Devam Edecek05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:30
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Elazığ Temaslarını Engelliler Derneği Ziyaretiyle Tamamladı05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:25
  • Gençlik Dairesi Kamplarına Başvurular Başladı05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:23
  • Özyiğit'ten Tatar'a “Hayaller, Gerçeklerin Yerini Tutamaz”05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:38
  • Dünya bizi kıskanmaya, memur, işçi ise hayat pahalılığı beklemeye devam ediyor!05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti