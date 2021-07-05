KKTC'de "Covid-19 Delta Varyantı" var ancak "5000 Kişilik Eğlence" düzenlediler!

Geçtiğimiz günlerde Guda’s entertainment tarafından Salamis otelde yapılan Colour Festival’ katılımın yüksek olması ile birlikte pandemi sürecinde otelde misafir olarak kalanları endişelendirdi..

Geçtiğimiz günlerde Guda’s entertainment tarafından Salamis otelde yapılan Colour Festival’ katılımın yüksek olması ile birlikte pandemi sürecinde otelde misafir olarak kalanları endişelendirdi..

Böylesi bir dönemde , üstüne üstlük bu etkinliğin hemen ardından Ülkemizde de görülen Delta Varyantı ile artan vaka sayıları KKTC halkını ürkütmeye devam ediyor..

Otelde konaklayan bir aile Haber merkezimizi arayarak yetkililerin böylesi bir etkinliğe nasıl izin verildiğini anlayamadığını ve bu şekilde gerçekleştirilecek etkinlikler yüzünden tekrar kapanmaya gitmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.. İşte o anlardan kareler ve ailenin tepkisi…

Aileden gelen açıklama şu şekilde,

Bir buçuk yıldan beridir çok zor günler yaşıyoruz ve bu süreçte de iki kez kapandık.

Pandemi sürecinin başından bu yana birçok kararlar alındı. Ancak bazı kişiler ısrarla bu kararlara uymuyor ve etkinlik düzenlemeye devam ediyor.

Vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı. Denetleyen yok, sosyal mesafe, hijyen kuralları yok. Her seferinde de başa dönmek durumunda kalıyoruz.

Halkın dayanacak gücü kalmadı. Son kapanmada doğru bir şekilde yapılmamıştı. Yine halk dışardaydı. O dönemde belki daha sık denetim olsa şimdi bizim için iyi olacaktı. İnsanlar sağlığının derdine düşmüşken, Guda’s entertainment sahipleri İbrahim Guda ve Özcan Guda para kazanmak için insanların sağlığını hiçe sayarak, kuralları çiğneyerek, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayarak boya festivali düzenlediler. 4450 kişinin katıldığı Colour festival 3 Temmuz Cumartesi akşamı Salamis otel’de yapıldı.

İnsanlarımızın sağlığı bu kadar kolay tehlikeye atılacaksa bu kadar zorluğu neden yaşadık?

Ülkemizde ekonomik kriz yaşanıyor. Döviz günden güne yükselmeye devam ediyor. Bunun yanında sağlığımız da tehlikede. Bugünlerde böyle bir etkinlik yapılması hiç doğru değil. Bir buçuk yıldan beridir çok zor günler yaşıyoruz. İnsanlarımızın sağlığı bu kadar kolay tehlikeye atılacaksa bu kadar zorluğu neden yaşadık?