KKTC'de Covid-19 pozitif hemşire sayısı 4'e çıktı.. Hemşireler ve Ebeler Birliği açıklama yaptı...

Covid-19 pozitif hemşire sayısı 4'e çıktı...

İşte açıklama;

Üzülerek bildiririz ki bugün 4. hemşiremizin covid 19 test sonucu pozitif olarak tesbit edilmiştir.

Mevsimlik işci adı altında istihdan edilerek covid 19 salgınında başta sınır kapılarında görevlendirilen ve yeteri kadar deneyine sahip olmayıp iyi bir eğitim verilmeden cepeye sürülen bir meslektaşımızın bugün hastalığı bulaştığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu meslektaşlarımıza yeterli egitimi vermeyen,yeterli denetimi sağlamayan, neredeyse izinsiz bir şekilde günde 12 saate varan sürelerde çalıştırarak emek ve alın terlerini sömürerek önemsemeyen sağlık bakanlığı suçludur.!

Meslektaşımıza geçmiş oldun dileklerimizi iletir ve sağlık bakanlığını daha vahim saonuçlar yaşanmadan bu yasa dışı uygulamaya son vermeye davet ederiz.

Ali ÖZGÖÇMEN

KTHES

Yönetim Kurulu Başkanı