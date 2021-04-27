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KKTC'de Covid-19'dan aynı günde 2. can kaybı !

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Yoğun bakımda tedavi gören Y.T(E-100) covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.
KKTC'de Covid-19'dan aynı günde 2. can kaybı !

Yoğun bakımda tedavi gören Y.T(E-100) covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

KKTC'de covid-19 sebebiyle can kaybı 31'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Covid-19 tanısıyla Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi'nde tedavi gören 45 yaşında kadın E.K ve 100 yaşında erkek Y.T Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 

45 yaşında kadın E.K 24 Nisan 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’ne yatırılmış olup, 26 Nisan 2021 tarihinde yoğun bakıma alınmıştır.  Hastanin sistemik lupus, hipertansiyon,  hipotroidi gibi rahatsızlıkları bulunmaktaydı. 

100 yaşında erkek Y.T 'nin 11 Nisan 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanmış, 21 Nisan'dan itibaren yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.  Hastanın hipertansiyon,  koroner arter , kronik atrial fibrilasyon rahatsızlıkları bulunmaktaydı.  

Merhumlara Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. 

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