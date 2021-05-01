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KKTC'de Covid-19'dan bir can kaybı daha!

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Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören 59 yaşındaki Feridun Saylan hayatını kaybetti.
KKTC'de Covid-19'dan bir can kaybı daha!

Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören 59 yaşındaki Feridun Saylan hayatını kaybetti.

Saylan’ın kronik hastalıkları olduğu öğrenildi.

KKTC'de koronavirüs sebebiyle vefat eden hasta sayısı 32'ye yükseldi

Bakanlıktan Yapılan Açıklama Şu Şekilde:

Covid-19 tanısıyla 27 Nisan 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşında ( erkek) F.S Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 

Hastanın yaygın metastaz kanser, kronik böbrek yetmezliği, epilepsi   rahatsızlıkları bulunmaktaydı.  Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

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