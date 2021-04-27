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SON DAKİKA8495 test yapıldı, 39'u yerel 46 pozitif vaka

KKTC'de Covid-19'dan bir can kaybı daha! 43 yaşındaki kadın hasta vefat etti

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Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakımı'nda tedavi gören 43  yaşındaki kadın hasta E. K. covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
KKTC'de Covid-19'dan bir can kaybı daha! 43 yaşındaki kadın hasta vefat etti

Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakımı'nda tedavi gören 43  yaşındaki kadın hasta E. K. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

KKTC'de  covid-19 kaynaklı can kaybı 30’a yükseldi.

Dün 46 Vaka Tespit Edilmişti

"Toplam 8495 test yapıldı, 39'u yerel 46 pozitif vakaya rastlandı, 93  kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8495 olup, 39'u  yerel 46 pozitif vakaya rastlanmış, 93  kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır. 

19 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 12  kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-2 / Kızılbaş-1/ Düzova-1/ Ortaköy-5/ Hamitköy-1/ K.Kaymaklı-2 / Yenikent-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1/ Çağlayan-1 

Girne 

Girne Merkez- 8 / Dikmen-1/ Alsancak-3 / 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2/ Maraş-1/ Gülseren-2 / Karakol-1/ Ulukışla-1 / Yeniboğaziçi-1 

26  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8495    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 

Yerel Vaka Sayısı: 39  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 949. 204 

Toplam Vaka Sayısı: 6071  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5272 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 770    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 659 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 55  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 645 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 677 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1065

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