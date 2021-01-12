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KKTC'de Covid-19'dan bir ölüm daha

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KKTC'de Covid-19'dan bir ölüm daha
KKTC'de Covid-19'dan bir ölüm daha

KKTC'de covid-19'dan bir kişi daha hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanan 84 yaşındaki Hasan Akın bugün hayatını kaybetti.

Çeşitli kronik hastalıkları olan Akın, bir süredir  Yoğun Bakımda tedavi görüyordu.

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