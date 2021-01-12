KKTC'de Covid-19'dan bir ölüm daha

KKTC'de covid-19'dan bir kişi daha hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanan 84 yaşındaki Hasan Akın bugün hayatını kaybetti.
Çeşitli kronik hastalıkları olan Akın, bir süredir Yoğun Bakımda tedavi görüyordu.
KKTC'de covid-19'dan bir kişi daha hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanan 84 yaşındaki Hasan Akın bugün hayatını kaybetti.
Çeşitli kronik hastalıkları olan Akın, bir süredir Yoğun Bakımda tedavi görüyordu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.